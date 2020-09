Pierwszy dzień w szkole. Nerwowo nie tylko z powodu kolejek przed budynkami

- To wszystko jest chore. Ileż można stać, by wejść do szkoły. A jak będzie deszcz padał, dzieci będą tu moknąć? – pyta zdenerwowana matka ucznia z Zielonej Góry. – Zaraz do pracy nie zdążę.

Wielu dyrektorów chciało, by przez pierwsze dwa tygodnie nauczanie odbywało się zdalnie. By dać odpowiedni czas, taka swoista kwarantanna. Potem można by na lekcje wrócić do szkoły. Ale zgody na takie rozwiązanie nie było.

Apel do rodziców o zrozumienie. Czasy są trudne

Dyrektorzy placówek oświatowych apelują do rodziców, by w pierwszych dniach przyprowadzali ich trochę wcześniej. Trzeba będzie poczekać mimo uruchomionych dodatkowych wejść do budynku (klasy wchodzą różnymi drzwiami). Konieczna jest dezynfekcja, więc to też zajmuje czas. Nie można nie spełniać tych i innych wymogów narzuconych przez ministerstwo czy sanepid.

- Wszyscy znaleźliśmy się w nowej sytuacji. Musimy się do niej przyzwyczaić. Z pewnością z każdym kolejnym dniem organizacja będzie coraz lepsza, ale nie możemy udawać, że pandemii nie ma i wpuszczać dzieci jak dawniej czy pozwalać rodzicom chodzić po szkole jak chcą. Wymalowane są specjalne linie, ale i tak część rodziców się nie stosuje. Nie chce też dezynfekować rąk czy zakładać maseczek, gdy wchodzą do szkoły. Wszystko to powoduje nerwowe sytuacje – podkreślają dyrektorzy.

