Pies do bloku. TOP 10 ras psów, które nadają się do mieszkania! Jaki pies nadaje się do bloku? Wytypowaliśmy 10 ras psów [5.09.2020]

Pies do bloku: czy to w ogóle możliwe, żeby pies mieszkał na małym metrażu, nie miał swojego podwórka i świetnie się przy tym czuł? Jak najbardziej! Jakie psy nadają się do bloku? Nie wszystkie rasy psów nadają się do mieszkania w bloku. Każda rasa psa, to inny charakter, predyspozycje oraz potrzeby. Istnieją rasy psów energiczne o dużym temperamencie, które potrzebują dużej przestrzeni i swobody oraz takie, dla których metraż i przestrzeń w ogóle nie mają znaczenia. Najważniejsze: jeśli masz mieszkanie w bloku i chcesz zamieszkać w nim z czworonogiem, nie kieruj się wyłącznie jego gabarytami. Nie jest prawdą, że jeśli pies jest mały, to idealnie zaadaptuje się na małym metrażu. Tu ważnych jest wiele innych czynników. Jeśli więc posiadasz własne cztery kąty i chcesz, by zamieszkał w nich też pupil, zorientuj się najpierw, jakie rasy psów mogą mieszkać na niewielkich metrażach.