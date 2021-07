Pies przeraźliwie wył w jednym z gorzowskich mieszkań. Na miejsce wezwano strażaków

NOWE 12 tys. zł na dziecko bez kryterium dochodowego, ale jest inny warunek! Co przewiduje Polski Ład?

W ramach Polskiego Ładu rząd PiS chce wprowadzić szereg ulg i zapomóg. Jednym z filarów programu jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, który zakłada, że rodzice otrzymają 12 tys. zł na każde dziecko! Co ważne, w przyznaniu świadczenia nie będzie brane pod uwagę kryterium dochodowe. To oznacza, że obok wspomnianych 12 tys. zł rodzice dalej będą mieli prawo do 500 plus czy 300 plus. Jest jednak inny warunek! Kto zatem i na jakich zasadach może skorzystać z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego? Poznajcie szczegóły!no