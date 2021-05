Pijany kierowca jechał zygzakiem ul. Wrocławską w Zielonej Górze. Miał ponad trzy promile! Jego wyczyny zauważył policjant po służbie

Włamanie do sklepu wędkarskiego w Gorzowie Wlkp. Policja zatrzymała podejrzanego. Ma na koncie inne przestępstwa

Kryminalni z Gorzowa odzyskali sprzęt wędkarski, który został skradziony po włamaniu do sklepu. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, ale okazało się, że to nie jedyne przestępstwo, za które odpowie. Mężczyzna usłyszał także zarzut za usiłowanie włamania do marketu. Jest recydywistą, w jego sprawie śledczy złożyli wniosek o tymczasowy areszt.