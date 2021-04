Pijany zielonogórzanin chciał się włamać do cukierni. Nagrał go monitoring, a obezwładnili policjanci

Sytuacja miała miejsce w czwartek (21 kwietnia) po godzinie 23. - Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze otrzymał z Biura Monitoringu Wizyjnego informację, że na ulicy Niepodległości młody mężczyzna wybił szybę w sklepie z pączkami oraz lodami i najprawdopodobniej chce dostać się do środka. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci służby patrolowej, a pracownicy centrum monitorującego obserwowali poczynania mężczyzny - relacjonuje podinspektor Małgorzata Stanisławska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Mężczyzna został obezwładniony

Policjanci zauważyli mężczyznę odpowiadającego rysopisowi podanemu przez pracowników monitoringu w niedalekiej odległości od sklepu, w którym wybił szybę. Mężczyzna nie reagował na polecenia policjantów, dlatego został obezwładniony i skuty kajdankami, po czym trafił do komendy.

Narobił szkód na 2,5 tys. zł

Przesłuchanie mężczyzny było niemożliwe, ponieważ był on w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało, że ma ponad promil alkoholu w organizmie. Policjanci przeprowadzili oględziny rozbitej szyby oraz zabezpieczyli materiał dowodowy do prowadzonej sprawy, natomiast właściciel, który powiadomiony przez policjantów pojawił się na miejscu, wycenił straty na co najmniej 2,5 tysiąca złotych.