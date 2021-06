Pikieta przed Urzędem Marszałkowskim w Zielonej Górze. NSZZ Solidarność domaga się zmian w szpitalu w Ciborzu

Ponadto kobieta nie rozumie dlaczego jej dodatek covidowy miałby być niższy niż innych pracowników, którzy nie pracowali bezpośrednio przy chorych.

Pracuję w systemie zmianowym po 12 godzin, od godziny 6 do 18 bądź od 18 do 6 rano. Mam średnio 14 dyżurów w ciągu miesiąca. Na jednym poziomie pracuje jedna salowa i jedna pielęgniarka, nie licząc sekretarki medycznej czy pielęgniarki koordynującej bądź doktora do godziny 14.30. Po tej porze zostają jedynie pielęgniarka i salowa, a mamy średnio po około 30 chorych na jednej kondygnacji - opowiada. I dodaje, że do jej obowiązków należy nie tylko sprzątanie sal, korytarzy i gabinetów, a o wiele więcej. - Pracuję na oddziale geriatrycznym. Oprócz utrzymania czystości, muszę pomóc pielęgniarce przewinąć chorych, ubrać, pomóc im wyjść z łóżka, nakarmić, odprowadzić do toalety, wykąpać, bo mamy starszych pacjentów