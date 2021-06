Piłkarski rozkład jazdy na 8-10 czerwca. Gra IV liga. III liga, klasa okręgowa i klasa A odrabiają zaległości. Gdzie wybrać się na mecz?

Po nerwowej grze z Gwarkiem Tarnowskie Góry Warta Gorzów nadal nie może być spokojna o byt w trzeciej lidze

Gdyby Warta w środę 2 czerwca wygrała z Gwarkiem, to byłaby o krok od utrzymania w trzeciej lidze grupie trzeciej. A tak to pewnie do końca będzie walczyć przed uniknięcie degradacji.