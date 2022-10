„Piłkarskie Orły”: Przemysław Mycan laureatem września. Przed nami nowe rozdanie rankingu

Tylko jeden gol Lubuszan w ostatniej kolejce września

Wysokie porażki 0:5 zanotowały natomiast Carina Gubin oraz AstroEnergy Warta Gorzów. Z kolei w pojedynku Lechii Zielona Góra z MKS-em Kluczbork oba zespoły zagrały na zero z tyłu.

Dziewiąta kolejka III ligi zwieńczyła wrześniową klasyfikację „Piłkarskich Orłów” w województwie lubuskim. Spośród naszych reprezentantów na czwartym poziomie rozgrywkowym dorobek bramkowy powiększył jedynie Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów. W wyjazdowym starciu z Polonią Bytom gola dla podopiecznych trenera Karola Gliwińskiego strzelił Olaf Nowak, dla którego było to pierwsze trafienie w bieżącym sezonie.

We wrześniowym, lubuskim rankingu „Piłkarskie Orły” stawce przewodzi Przemysław Mycan. Napastnik Lechii Zielona Góra jest samodzielnym liderem dzięki trafieniu w derbowym starciu ze Stilonem Gorzów.

Przemysław Mycan królem września

Przypomnijmy, że sierpniowe wydanie „Piłkarskich Orłów” wygrało w województwie lubuskim ex aequo aż trzech zawodników. Wrześniowe zwycięstwo padło z kolei łupem już tylko jednego snajpera. Jest nim Przemysław Mycan, który w mijającym miesiącu trzykrotnie trafił na listę strzelców. Dwie z tych trzech bramek były dla zielonogórskiego III-ligowca niezwykle istotne, gdyż zapewniły mu zwycięstwa 1:0 nad Stalą Brzeg oraz Stilonem Gorzów.

Październikowe polowanie czas zacząć

Wraz z dziesiątą kolejką III ligi otwarta zostanie październikowa klasyfikacja „Piłkarskich Orłów”. W kim możemy upatrywać faworyta rankingu? Z pewnością jednym z takich zawodników jest Emil Drozdowicz, który zarówno w sierpniu jak i wrześniu uplasował się w ścisłej czołówce. W premierowym miesiącu piłkarz Stilonu był jednym ze zwycięzców, natomiast wrzesień zakończył na drugiej lokacie z jednym golem straty do triumfatora.

Drużynę Drozdowicza w sobotę 1 października (godz. 15.30) czeka arcyważny pojedynek. Stilon na własnym terenie zagra z Miedzią II Legnica, czyli zespołem, który jeszcze do niedawna okupował ostatnią lokatę w tabeli. W poprzedniej kolejce drużyna ta wzmocniona piłkarzami z ekstraklasy pokonała Stal Brzeg aż 6:1. Jeżeli Miedź przyjedzie do Gorzowa w podobnym zestawieniu, to gospodarzy będzie czekać ciężka przeprawa, a ewentualna porażka może na dłużej zakopać ich w strefie spadkowej.