Piłkarze Lechii Zielona Góra walczyli dzielnie, ale przegrali z Ruchem Chorzów

„Toluś" to człowiek uśmiech, a do tego bardzo dobrze gra w piłkę

Rywalem zielonogórskiej Lechii był zespół jednego z najbardziej utytułowanych klubów w Polsce. Ruch Chorzów to m.in. 14-krotny mistrz Polski, 3-krotny zdobywca Pucharu Polski, 2-krotny ćwierćfinalista europejskich pucharów. Wszystkie te sukcesy chorzowianie odnieśli bardzo dwano temu, a w ostatnich latach „Niebieskim" nie wiodło się najlepiej. Teraz próbują odbudować to, co utracili i w tym sezonie z pewnością zrobią ku temu pierwszy krok. Są bowiem zdecydowanie najlepszym zespołem trzecioligowych rozgrywek. Ruch w rundzie wiosennej jest niepokonany, lideruje z przewagą 13 punktów nad kolejnym rywalem, dlatego jeśli nie zdarzy się jakiś kataklizm, to za kilka tygodni pewnie będzie świętował awans do drugiej ligi.