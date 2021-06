Piłkarze ręczni Stali Gorzów poznali rywali w Centralnej Lidze. A Trójka Nowa Sól awansowała do pierwszej

Przypomnijmy, żółto-niebiescy wygrali swoją grupę w pierwszej lidze i dzięki temu z jednej strony awansowali do nowo utworzonych rozgrywek, a z drugiej utrzymali się na tym samym poziomie, a więc drugim w Polsce. Tym samym gorzowianom przyjdzie jeździć m.in. do Przemyśla czy Sosnowca, ale także Legnicy, Ostrowa Wlkp. czy też Wrocław. Ostatecznie bowiem pierwsze cztery ekipy z naszej grupy weszły na nowo utworzony szczebel rozgrywek.

O tym, że w nowej pierwszej lidze zagra AZS UZ Zielona Góra wiedzieli od minionego sezonu, bo z dawnej pierwszej ligi żaden z klubów nie spadał na niższy poziom. Co więcej, byliśmy pewni, że w nowym sezonie na trzecim szczeblu rozgrywek wystąpi też Zew Świebodzin, jako zwycięzca dawnej drugiej ligi w swojej grupie. Niemniej wydawało się, że Trójka Nowa Sól, która była trzecia w drugiej lidze, pozostanie w niej. Okazało się inaczej i nowosolanie, którzy złożyli wniosek o możliwość gry w nowej pierwszej lidze, również będą rywalizować na tym samym szczeblu co do tej pory. Bo pierwsza liga od nowego sezonu de facto będzie trzecim poziomem rozgrywek w kraju, po Superlidze i Lidze Centralnej.