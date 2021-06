Piłkarze TS Przylep szykują się do najważniejszego meczu w sezonie. Stawką jest utrzymanie w Centralnej Lidze Juniorów U15

TS Przylep od wtorku przygotowuje się do arcyważnego meczu z Zagłębiem. Przed treningiem Remigiusz Chyła zagadnął swoich piłkarzy, czy oglądali poniedziałkowe spotkanie Polska - Słowacja na mistrzostwach Europy i porażkę Biało-Czerwonych 1:2. Niespodziewaną? Sensacyjną? Dziś trudno to określić...

Piłkarzy TS Przylep czeka zadanie piekielnie trudne , ale nie niemożliwe do wykonania. Zagłębie jest liderem naszej grupy CLJ U15, już nawet zapewniło sobie mistrzostwo. Zawodnicy trenera Chyły przegrali w Lubinie 0:10. Ale jedno jest pewne: w rewanżu dadzą z siebie wszystko, bo to ambitne i charakterne chłopaki .

- Trenowaliśmy w formacji 3-5-2. Zwracaliśmy uwagę na to, żeby był dobry przesuw. Skupialiśmy się też na tym, żeby po każdej stracie szybko doskakiwać do przeciwnika i odebrać piłkę - wyliczał Oliwier.

Dodajmy, że do kolegów z TS Przylep dołączył Oliwier Iwanowicz, który wrócił ze zgrupowania reprezentacji Polski do lat 15. Na kadrze był po raz pierwszy. Jakie wrażenia? - Bardzo dobre. Duża konkurencja, każdy walczył . Treningi były ciężkie, dwa razy dziennie - rano i po południu, ale wszystko na plus i wiele mogłem się nauczyć - opowiadał Oliwier.

Młodzi kadrowicze byli zakwaterowani w hotelu Aqua Zdrój w Zabrzu. - Śniadanie mieliśmy o 8.00, szwedzki stół. Lekarze i fizjoterapeuci patrzyli, ile jemy, żeby było wszystko dobrze - dodaje Oliwier. - Po każdym treningu wchodziliśmy do wanny z lodem, a jak ktoś miał jakieś dolegliwości, to szedł do fizjoterapeuty. Do dyspozycji mieliśmy też basen, ale nie korzystaliśmy, bo nie było na to czasu.