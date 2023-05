Piłsudczycy uczcili marszałka w rocznicę jego śmierci

Była to kolejna konferencja zorganizowana przez Zielonogórski Oddział Związku Piłsudczyków. Kpt. Grzegorz Maćkowiak, prezes oddziału przypomniał, jak ważne były dokonania marszałka Piłsudskiego w okresie międzywojennym.

- W dwudziestoleciu międzywojennym marszałek był niezwykle wyrazistą i skuteczną postacią polskiej sceny politycznej. Dlatego w konferencji biorą udział historycy dr Tadeusz Dzwonkowski i prof. Robert Skobelski, którzy przybliżą działania marszałka w latach dwudziestych XX wieku – powiedział Maćkowiak, który podniósł się również do sytuacji, do której doszło kilka dni temu, gdy jeden z pracowników koncernu Agora nawoływał do likwidacji pomnika marszałka Piłsudskiego w Warszawie.

- Naszym zdaniem i chyba dla wszystkich Polaków padły ostatnio skandaliczne słowa w stosunku do marszałka Józefa Piłsudskiego. Wypowiedział je pan Jacek Żakowski, pracownik radia TOK FM. Pan Żakowski nawoływał do obalenia pomnika marszałka Piłsudskiego. Naszym zdaniem jest to pogarda wyrażona wprost do Polaków i marszałka. Takie słowa nie powinny nigdy paść i są hańbą oraz skandalem. Jako ludzie, którzy cenią i kultywują pamięć o marszałku Józefie Piłsudskim absolutnie się na takie słowa nie zgadzamy. Mam nadzieję, że pan Żakowski wycofa się z tych skandalicznych słów, bo one nigdy nie powinny paść z ust Polaka – podkreślił Maćkowiak.