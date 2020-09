Piotr Budniak - jazzman z Zielonej Góry - zapowiada czwartą płytę swojego zespołu - „Heart, Mind & Spirit”

Współtworzy wiele zespołów jazzowych młodej generacji (m.in. Adam Jarzmik Quintet, Kasia Pietrzko Trio, The Forest Tuner, Klara Cloud & The Vultures). Koncertował z Tomaszem Stańko, Mike’m Moreno, Robem Mazurkiem, Jeffem Parkerem, Troyem Robertsem, Adamem Larsonem, Corcoranem Holtem, Mike’m Russellem, Januszem Muniakiem, Zbigniewem Namysłowskim, Piotrem Wojtasikiem, Arturem Majewskim, Piotrem Wyleżołem.

W 2014 roku założył zespół Piotr Budniak Essential Group, którego fonograficzny debiut – „Simple Stories About Hope And Worries” został uznany za jedną z najlepszych płyt jazzowych 2015 roku przez czytelników Jazz Forum oraz JazzPRESS. Rok później czytelnicy Jazz Forum uznali sekstet Budniaka za jeden z najlepszych akustycznych zespołów jazzowych w Polsce .

Płytę „Into the Life” uznano za album miesiąca

W maju 2017 grupa wydała album „Into the Life”, który bardzo szybko zebrał znakomite recenzje i została uznana za album miesiąca przez portal polish-jazz.blogspot.com oraz Laboratorium Muzycznych Fuzji. Co więcej, czytelnicy JazzPRESS uznali ją za jedną z najlepszych polskich płyt jazzowych 2017 roku.

Wcześniej był koncertowy album nagrany w Zielonej Górze

W kwietniu 2018 roku światło dzienne ujrzało ostatnie wydawnictwo zespołu „The Days Of Wine And Noises. Live in Zielona Góra” - koncertowy album nagrany w Zielonej Górze ze znakomitym czeskim gitarzystą - Davidem Doružką, który przez lata związany był z nowojorską sceną. Płyta dołączona była do magazynu Jazz Forum a David stał się stałym członkiem formacji Budniaka.

Muzyka zespołu to autorskie kompozycje lidera osadzone w nowoczesnym jazzie, jednak szeroko otwarte na wpływy szeregu inspiracji, nie tylko muzycznych.