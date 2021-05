Piotr Protasiewicz na razie poza składem Marwis.pl Falubazu Zielona Góra. Powinien pojechać z Unią Leszno

Kacper Grzelak przecież nie pojedzie

- Czas na zmiany. Wnioski zostaną poważnie wyciągnięte – mówił Piotr Żyto, trener Falubazu po przegranym (40:50) derbowym pojedynku ze Stalą Gorzów. I do meczu w Lesznie nie zgłosił kapitana Falubazu Piotra Protasiewicza, który był najsłabszym ogniwem zespołu w derbach. Ale czy „Protas” faktycznie w Lesznie nie pojedzie? Przekonamy się pewnie dopiero przed spotkaniem. W awizowanym składzie Falubazu z pewnością dojdzie do zmian, bo przecież trudno sobie wyobrazić, by do pojedynku z „Bykami” ruszył junior Kacper Grzelak zgłoszony pod „jedynką”. Można uznać za pewnik, że na torze w Lesznie nie wystartuje. Czy zastąpi go Piotr Protasiewicz? Na korzyść kapitana zielonogórskiego zespołu wyraźnie pracuje czas, bo zawodnik może jeszcze odczuwać skutki poważnego wypadku w Bydgoszczy. Ale ikona Falubazu robi wszystko, by się odbudować, dlatego Piotr Protasiewicz trzy dni przed meczem w Lesznie zdecydował się na udział w spotkaniu ligi duńskiej. Spisał się tam bardzo dobrze, zdobył 12 punktów plus bonus w sześciu wyścigach.