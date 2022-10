Piotr Protasiewicz: Schodzę o własnych nogach. Czuję się spełnionym sportowcem

- Owszem, chociaż to jest coś nowego. Wiadomo, że nie wchodzę od zera. Problem negocjacji polega na tym, że nie ma za bardzo z kim negocjować. Jest trudno, bo rynek jest przetrzebiony. Nie mogę o wszystkim dziś mówić, ale proszę mi uwierzyć, że ciężko w klubie pracujemy, nie tylko ja, ale cały zarząd. Staram się zachować delikatny optymizm, ale nie jest to łatwy kawałek chleba. Dziś nie ma jeszcze sztabu trenerskiego, bo priorytetem jest drużyna. Myślimy o tym oczywiście, ale nie teraz. Wiem, że dam z siebie sto procent, ale na pewno nie przyspawam się do stołka. Mam z czego żyć, ale chciałbym coś wnieść do klubu. Najważniejsze będą najbliższe tygodnie, jeśli chodzi o przyszłość zielonogórskiego żużla. Skupiamy się na tym, co jest tu i teraz. Dziś schodzę ze świecznika, będę z boku. Trochę to smutne, bo generalnie koniec kariery jest smutny. Jeździłem ponad 30 lat, schodzę o własnych nogach, do tego mam wspaniałą rodzinę, przyjaciół. A medale? Trochę ich jest, może powinno być więcej, ale czuję się spełnionym sportowcem.