Piotr Żyto, trener Marwis.pl Falubazu Zielona Góra przed meczem z Włókniarzem Częstochowa: Z tego co wiem, to lwy boją się myszy i uciekają

Pracowity tydzień dla żużlowców Włókniarza

W starciu zielonogórskich „Myszy” z częstochowskimi „Lwami” faworytem będzie drużyna gospodarzy, która mimo, że sezon rozpoczęła źle (porażka na własnym torze Unią Leszno 41:49), to wciąż postrzegana jest w roli jednego z faworytów tegorocznego sezonu. Szkoleniowiec Falubazu Piotr Żyto mówi jednak tak: - Z tego co wiem, to lwy boją się myszy i uciekają. To oczywiście żart, częstochowianie na pewno będą zmobilizowani, będą chcieli sobie odbić tę porażkę na własnym torze z Unią Leszno. Włókniarz ma trochę niekorzystny układ, bo w piątek jedzie jeszcze w Lublinie mecz zaległy [23 kwietnia częstochowianie przegrali z Motorem 41:49 – red.], a my do soboty mamy wolne od ligi. W tej sytuacji Włókniarz ma dwa mecze dzień po dniu. Do tego dochodzą jeszcze inne zawody, dlatego tydzień jest dla nich bardzo pracowity.