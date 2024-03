Pisankowa wystawa prosto z Gorzowa Wielkopolskiego zagościła w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Za nami wernisaż nowej wystawy czasowej

Symbol nowego życia

Według chrześcijan, pisanki oznaczają zmartwychwstanie Jezusa, symbolizują także budzenie się do życia natury. Na ziemiach polskich, zwyczaj ozdabiania jajek, znany był już w X wieku. Ślady przyozdabiania jajek odkryto już w starożytności – w Mezopotamii. Z kolei od 1971 roku, Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wlkp., jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Pisanek. Zainicjował go, wywodzący się z zachodniej Łemkowszczyzny - działacz mniejszości ukraińskiej - Michał Kowalski. Konkurs skierowany był początkowo do mniejszości ukraińskiej w Polsce, jako jeden z czynników podtrzymujących etniczność, ale nabrał jednak z biegiem czasu szerszego wymiaru.