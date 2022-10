Piwowaria Lubuskie w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze-Ochli. Aż do niedzieli nie zabraknie złotego trunku i smakołyków Jarosław Wnorowski

W ten weekend, od piątku do niedzieli (30.09-2.10) na terenie zagrody kamiennej Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli odbędą się „Piwowaria Lubuskie”. To święto promujące lubuskie browarnictwo oraz lokalne produkty spożywcze. Nie zabraknie różnorodnej oferty dla łasuchów, gdyż na festyn zjadą się dodatkowo food trucki, a także koła gospodyń wiejskich z miejscowości Podmokle Małe, Nowe Kramsko i Dąbrówka Wielkopolska. To wszystko gwarantuje, że na pewno będzie wesoło i smacznie.