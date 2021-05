Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/20]

PKP sprzedaje mieszkania w Lubuskiem. Najtańsze kosztuje 49 tys. zł

PKP ma obecnie blisko 700 mieszkań w całej Polsce, przeznaczonych do sprzedaży. W ofercie znalazły się nieruchomości zlokalizowane w dużych miastach, jak i niewielkich miejscowościach.



Ceny mieszkań są konkurencyjne. Najtańszy lokal można kupić za około 17 tys. zł. Tyle kosztuje mieszkanie na Mazurach. Na kolejnych slajdach pokazujemy nieruchomości wystawione na sprzedaż w województwie lubuskim.



Podawane ceny są orientacyjne, ponieważ nieruchomości wystawione są na przetarg.



Wszystkie oferty i zdjęcia pochodzą ze strony pkp.pl. Tam też można znaleźć szczegóły dotyczące nieruchomości i przetargów.



Wideo: Na co zwrócić uwagę wynajmując mieszkanie?



źródło: Dzień Dobry TVN/ x-news



Polecamy: Balkon - pomysły na aranżacje. Podpowiadamy, jak urządzić piękne miejsce do wypoczynku