Plaga komarów w Trzcielu? Jest ich dużo, ale w normie, takie mamy tereny – tłumaczy sekretarz gminy

Raj dla komarów

Rzeczywiście, jeżeli przyjrzeć się położeniu miasteczka, to zwykło się zauważać, że leży na urokliwymi tutaj brzegami Obry. Tylko że wokół rzeki rozpościerają się mokradła w niektórych rejonach podchodzące do budynków, nawet do przedszkola. Takie tereny to prawdziwy raj dla komarów czy meszek.

- Dni Trzciela odbywają się nad samą rzeką, komary są, ale nikt na to nie narzeka – mówi J. Ignorek. – Nie ma żadnych podstaw, abyśmy stosowali jakiekolwiek opryski.

