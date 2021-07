Planujesz wakacje za granicą? Ten ważny dokument musisz mieć przed wyjazdem!

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego to dokument, który potwierdza prawo do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu za granicą na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, ale także w:

Co kraj to obyczaj

Karta uprawnia do wszystkich świadczeń zdrowotnych za granicą. Warto jednak pamiętać, że prawo do leczenia przysługuje nam na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele kraju, do którego się udajemy. Jeśli w danym kraju istnieje obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza - wówczas również poniesiemy takie koszty. Tak jest między innymi we Francji, gdzie zapłacimy za część honorarium lekarza, czy w Austrii, gdzie poniesiemy koszt wezwania karetki. Szczegółowe informacje dotyczące zasad dostępu do opieki zdrowotnej w danym kraju można znaleźć TUTAJ