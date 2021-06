Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Plaża nad jeziorem Szarcz w Pszczewie lśni. Piasek, jak nad morzem. Restauracje i bary o europejskim standardzie. Także toalety…

Jeżeli ktoś nie był przez kilka lat na plaży w Pszczewie, to powinien ją odwiedzić i zobaczyć, jak zmieniło się to miejsce. Szok! Restauracje, a są dwie, o iście europejskim standardzie. Pizzeria, grille, lodziarnia, w której serwuje się kilkanaście lodowych smaków.



Przy nabrzeżu zacumowane kajaki, łodzie. Oczywiście nie brakuje także łodzi policyjnej, która czuwać będzie nad bezpieczeństwem wodniaków i motorowodniaków, bo to jezioro, ze względu na swój kształt, to prawdziwa dla nich Mekka. W wypożyczalni sprzętu są nawet deski windsurfingowe.



Znawcy jakości ośrodków twierdzą, że o ich klasie świadczy… stan toalet. Będziecie zaskoczeni. A nad czystością nabrzeża, jak i całego ośrodka cały czas czuwają pracownicy komunalni. Zresztą sami zobaczcie.



A wieczorem... kino. Bo w małym Pszczewie takie działa.