Pływalnia Kryta Solan niebawem będzie otwarta! Mieszkańcy miasta i okolicy nie mogą się doczekać. Basen był wyczekiwany od lat

Stal Gorzów powinna być zadowolona. Jej mecz z Włókniarzem Częstochowa ma nową datę w terminarzu PGE Ekstraligi

Stal Gorzów powinna być zadowolona. Jej mecz z Włókniarzem Częstochowa ma nową datę w terminarzu PGE Ekstraligi. A to oznacza, że karnety stają się łakomym kąskiem. Nie dojdą za to do skutku zawody juniorów.