Po 22 latach w zabytkowej willi Wagenera w Kostrzynie znów będzie tętnić życie. Powstał tu Dom Praktyk Twórczych

Dom Praktyk Twórczych znajduje się w willi Wagenera. To zabytkowy budynek, ważna budowla na mapie Kostrzyna nad Odrą.

W willi niemieckiego przemysłowca od dziś działa kilka pracowni, do tego pałac ślubów, miejsca noclegowe, sala wystawiennicza i zaplecze socjalne. W ramach jednego projektu uratowano zabytek nie tylko w Kostrzynie, ale i w pobliskim Słoński i niemieckim Seelow.

Zaczęło się w 2016 r. To wtedy burmistrz niemieckiego Seelow Jörg Schröder przyjechał do burmistrza Kostrzyna Andrzeja Kunta z pewną propozycją. – Nasz sąsiad zaproponował wspólny projekt, w którym wykorzystamy pieniądze unijne. Chodziło o uratowanie i nadanie nowych funkcji dawnemu dworcowi kolejowemu w Seelow i willi po niemieckim przemysłowcu w Kostrzynie. Projekt miał się nazywać „miejsca pamięci”. Przy takim projekcie nie można zapominać o Słońsku, który chętnie się do tego przedsięwzięcia włączył – wspomina A. Kunt.

Jeden projekt, trzy inwestycje

Projekt zyskał akceptację urzędników. W 2018 r. podpisaliśmy umowę opiewającą na 4,5 mln euro na wszystkie trzy projekty: w Słońsku, Kostrzynie i Seelow. Nie wiedzieliśmy wówczas, że czekają nas nie lada trudności. Przytrafiła się pandemia, wzrosły koszty pracy i materiałów budowlanych, budżety trzeba było korygować. Ale ostatecznie się udało – wspomina burmistrz Jörg Schröder.

Będą tu realizowane polsko-niemieckie projekty

W lutym 2020 r. oddano do użytku dawny, zrujnowany dom kultury w Słońsku. – Dziś widzimy, jak bardzo brakowało takiego miejsca w naszej gminie – mówi Janusz Krzyśków, wójt Słońska. W czwartek, 13 stycznia, oficjalnie otwarto kostrzyńską willę Wagenera, która teraz będzie nosiła miano Domu Praktyk Twórczych, a w marcu tego roku nastąpi otwarcie wyremontowanego, dawnego dworca w Seelow. Wszystkie trzy budynki pełnią podobną funkcję. Znajdują się w nich pracownie, niewielkie wystawy, miejsca do prowadzenia warsztatów. Z założenia mają to być miejsca, gdzie możliwe będzie realizowanie wspólnych projektów. Również tych polsko-niemieckich.

Willa będzie tętnić życiem

Dom Praktyk Twórczych formalnie podlega pod Kostrzyńskie Centrum Kultury. Utworzono tu pracownię grafiki użytkowej, gdzie znajduje się m. in. prasa litograficzna, pracownię ceramiki, plastyczną, grafiki cyfrowej i montażu filmowego. Wysoki parter zarezerwowano m. in. na salę wystawienniczą i pałac ślubów. Znajduje się tu też ekspozycja, poświęcona kostrzyńskiemu przemysłowi, głównie Kostrzyńskim Zakładom Papierniczym. Na poddaszu znalazło się miejsce na część noclegową. Są tu trzy pokoje dwuosobowe i dwa duże, w których znalazło się miejsce dla 26 osób. Będą one dostępne dla uczestników przyszłych warsztatów. Jest też aneks kuchenny.

Chcemy tutaj uczyć obcowania ze sztuką. Adresatem tego miejsca są osoby w każdym wieku, od najmłodszych po seniorów. Wszystko będzie się odbywało pod okiem instruktorów – mówi Zdzisław Garczarek, dyrektor Kostrzyńskiego Centrum Kultury. Z pracowni i wiedzy instruktorów będą mogły korzystać również osoby, przygotowujące się do egzaminów w szkołach, związanych z daną dziedziną sztuki. Oferta skierowana jest nie tylko dla mieszkańców Kostrzyna. 14 i 15 stycznia każdy chętny będzie mógł tu zajrzeć i zobaczyć, jaką przygotowano ofertę. Remont willi kosztował grubo ponad 4 mln zł. 85 proc. tej kwoty to pieniądze unijne.

Ważny zabytek Kostrzyna

Willa Wagenera to ważny zabytek na mapie Kostrzyna. Jest jedną z niewielu budowli, które przetrwały krwawe walki o miasto w 1945 r. Willę wybudowano w 1900 r. i zamieszkał tu kostrzyński przemysłowiec Adolf Wagener. Fabryka, którą założył i prowadził, zajmowała się produkcją różnego rodzaju maszyn przemysłowych i rolniczych. Zakłady produkcyjne znajdowały się przy obecnej ul. Gorzowskiej. Do dziś nie został po nich żaden ślad. Doskonale zachowała się natomiast willa, w której przemysłowiec mieszkał wraz z rodziną. W budynku do 2010 r. mieścił się urząd miasta. Od przeprowadzki urzędników do budynków po byłym przejściu granicznym zabytkowa willa stała pusta.

