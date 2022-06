Po mistrzowsku zorganizowany turniej z medalową ucztą karateków LCL-KK NIDAN Zielona Góra

- Jestem bardzo dumny ze startów moich zawodników – mówił Mirosław Kuciarski, prezes i trener w LCL-KK NIDAN. – W zapowiedziach mówiłem, że będziemy cieszyli się z każdego medalu, tymczasem nasi juniorzy młodsi sprawili prawdziwą medalową ucztę. Szczególnie cieszą złote medale w kata i kumite drużynowym, ponieważ był to ich pierwszy start w tych konkurencjach. Naszymi liderami byli Tomasz Rutkiewicz i Konrad Kałasznikow, którzy zdobyli po trzy złote i jeden brązowy medal. Do tego grona należy zaliczyć Macieja Florka, którego sukcesy cieszą podwójnie, ponieważ startował on po dość poważnej kontuzji. Brązowy medal naszych seniorów też należy uznać za ogromny sukces, mieli oni bowiem bardzo silną konkurencję. W ich grupie byli utytułowani zawodnicy, mistrzowie świata i Europy. Wyróżnić też należy Wiktorię Warzechę, której do zdobycia medalu bardzo niewiele zabrakło. W grudniu czekają nas mistrzostwa świata w Lublinie. Dzięki dobrym wynikom w Zielonej Górze nasi zawodnicy uzyskali kwalifikacje na starty w tej imprezie. Wszystkim naszym zawodnikom gratuluję startu na bardzo dobrym poziomie i dziękuję za godne reprezentowanie klubu.