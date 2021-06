Po nerwowej grze z Gwarkiem Tarnowskie Góry Warta Gorzów nadal nie może być spokojna o byt w trzeciej lidze

Warta Gorzów 0 (0) - Gwarek Tarnowskie Góry 2 (0)

- Do czerwonej kartki to był typowy mecz na 0:0. Ani my nie zagrażaliśmy im, ani oni nam. Ale myślę, że optyczną przewagę to my mieliśmy. Jednak wszystko zmieniło się po czerwonej kartce - mówił po ostatnim gwizdku sędziego Roberta Paryska z Legnicy prowadzący gorzowian Mariusz Misiura.