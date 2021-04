Po pożarze w mieszkaniu w Zielonej Górze nietrzeźwej matce postawiono zarzuty. Co dalej z dziećmi?

Pożar w jednym z mieszkań przy ulicy Harcerskiej w Zielonej Górze wybuchł w niedzielę, 18 kwietnia. W chwili pożaru w mieszkaniu przebywały cztery osoby: matka oraz jej troje dzieci. Gdy strażacy przybyli na miejsce, okazało się, że kobieta jest nietrzeźwa. Czy usłyszała jakieś zarzuty?

O pożarze przy ulicy Harcerskiej w Zielonej Górze pisaliśmy w tym artykule: Zielona Góra. Pożar w mieszkaniu przy ulicy Harcerskiej. Matka była pijana, a dzieci miała... schować w szafie Do zdarzenia doszło w niedzielę, 18 kwietnia, po godz. 18.00. Na miejscu okazało się, że palił się materac. W chwili zdarzenia w mieszkaniu przy Harcerskiej znajdowała się kobieta oraz troje jej dzieci. Najprawdopodobniej to właśnie z winy matki doszło do **pożaru. Gdy na miejscu pojawili się strażacy, mieszkanka była nietrzeźwa: miała blisko 3 promile, a dzieci miała schować... w szafie. Wcześniej podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka KMP w Zielonej Górze, informowała nas, że kobieta trafiła na izbę wytrzeźwień, a po zdarzeniu dzieci zostały przewiezione do szpitala.

Czy wiadomo coś już więcej w tej sprawie? Pożar w mieszkaniu przy ulicy Harcerskiej w Zielonej Górze. Co wiemy obecnie? We wtorek, 20 kwietnia, Małgorzata Stanisławska poinformowała "GL", że kobiecie przedstawiono zarzuty z artykułu 160 Kodeksu Karnego (dotyczy to narażenia na niebezpieczeństwo), dokładniej chodzi o paragraf drugi, który brzmi "Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5". Jaka jest decyzja sądu w sprawie dzieci? Co będzie z dziećmi kobiety? W tej sprawie skierowaliśmy pytania do Prezesa Sądu Rejonowego w Zielonej Górze. - Bezpośrednio po zdarzeniu w niedzielę 18 kwietnia 2021 r., dzieci, które przebywały w mieszkaniu, zostały przewiezione do Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze - wyjaśnia "GL" Prezes Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, SSR Małgorzata Budrewicz-Macholak. - Stan dzieci: 9-letnich bliźniaczek oraz 3-letniego chłopca jest dobry. Najstarsza 15-letnia córka kobiety, której nie było w mieszkaniu w chwili zdarzenia, jest pod opieką dziadka. Matka dzieci została przewieziona na Izbę

Wytrzeźwień. W poniedziałek 19 kwietnia 2021 r. Sąd Rodzinny w Zielonej Górze podjął czynności w sprawie małoletnich dzieci oraz ich rodziców.

Okazuje się, że zostało wszczęte postępowanie dotyczące władzy rodzicielskiej, dotychczas sprawowanej przez rodziców. - Kierując się dobrem małoletnich dzieci, Sąd wydał postanowienie w trybie zabezpieczenia o umieszczeniu – na czas trwania postępowania – czwórki małoletnich dzieci w pieczy zastępczej, która ma być wskazana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze - wyjaśnia M. Budrewicz-Macholak. - Z uwagi na fakt, że dzieci są ze sobą bardzo emocjonalnie związane, czynności zmierzają do tego, żeby ich nie rozdzielać, i mogły być razem ze sobą. Dopuszczono też dowód z opinii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze w zakresie oceny funkcjonowania rodziny, gwarancji wychowawczych oraz wskazań co do dalszego sposobu postępowania z rodziną. O sprawie została zawiadomiona Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze. Z uwagi na dobro małoletnich, Sąd aktualnie nie może udzielić więcej informacji na temat tej sprawy.