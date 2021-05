Pobiegli dla biało-czerwonej. Mieszkańcy przez cały dzień z flagą okrążali stadion w Sulechowie

Niestety pogoda bardzo mocno dała się we znaki, gdyż od rana nad miastem zebrały się ciężkie, deszczowe chmury, z których lało przez cały dzień jak z cebra. Jednak dla bardzo wielu mieszkańców grodu Sulecha niestraszny był deszcz i przyszli na stadion miejski , aby pobiec dla biało-czerwonej. Mówili, że uczestnictwo w tej nietypowej imprezie to ich wyraz patriotyzmu w tych trudnych dla wszystkich czasach. Jako pierwszy bieg dla biało-czerwonej rozpoczął burmistrz Sulechowa Wojciech Sołtys. Wśród uczestników biegu nie zabrakło samorządowców, sportowców z klubów Zabiegany Sulechów, Sulechowskiej Grupy Biegowej, rodziców z dziećmi ale także osób starszych.

Dzień Flagi. Najważniejszy jest szacunek do symboli narodowych

W pierwszych dniach maja Polakom towarzyszą refleksje o historii Polski, ponadto 2 maja obchodzimy także Dzień Polonii i Polaków za Granicą. To, co łączy naszych rodaków na całym świecie, to nie tylko język, ale także przywiązanie i szacunek do symboli narodowych. Tym razem również nie mogło być inaczej.

Bieg z flagą nie musiał i nie był tylko biegiem, gdyż każdy uczestnik mógł pokonać ustaloną przez siebie liczbę okrążeń stadionu w dowolny sposób. Najważniejsza była duża aktywność oraz cel i idea.