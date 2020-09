Podatek od psa będzie droższy. Właściciele psów będą musieli zapłacić w 2021 roku więcej. Ile wynisie podatek? Kto jest zwolniony z opłat?

Masz kłopot z pracą, rozpocznij własną działalność: oto jak szybko to zrobić

Co zrobić, gdy nagle wypadniemy z rynku pracy? A może założyć własną działalność? Szalony pomysł? Niekoniecznie. Utrata etatu może być motywacją dla tych osób, które od dawna planowały zostać własnym szefem, do tego, by w końcu odważyć się na ten krok. Co więcej, koronakryzys − o...