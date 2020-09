Podatek od psa w górę. Właściciele psów będą musieli zapłacić jeszcze więcej. Ile wynisie podatek? Kto jest zwolniony z opłat?

Podatek od posiadania psa, to specjalna opłata, którą płacą właściciele czworonogów. O tym, czy dana gmina pobiera taką opłatę, decyduje jej rada. W 2020 roku maksymalny opłata wynosi 125,4 zł, ale już za rok wzrośnie. Do kiedy trzeba zapłacić? Kto nie musi opłacać podatku od psa? To warto wiedzieć.

Właściciele psów mają obowiązek zapłacić [b]podatek od posiadania psa w gminie. [/b]

Nie wszystkich gminach taka opłata jest wymagana.

O tym, czy podatek od posiadania psów będzie pobierany i w jakiej wysokości, decyduje rada gminy.

W 2020 podatek ten wynosi max 125,40 zł. W 2019 r. górny limit kwoty wynosił 123,18 zł. Stawka wzrośnie w 2021 roku.

Czytaj również: Chcesz takiego psa? Musisz to zgłosić! Zobacz rasy psów uznawane za agresywne w Polsce. Nie każdy może je mieć Podatek od posiadania psa W Polsce podatek od posiadania psa obowiązywał do 31 grudnia 2007. To ile zapłacą właściciele czworonogów, ustalane były przez gminy, natomiast stawka była ograniczona przez rozporządzenie ministerialne. [b]W 2007 r. wynosił przeważnie 40 złotych. Wpłata trafiała do budżetu gmin. Z podatku wyłączone były psy gospodarskie, jednak najwyżej dwa na jednej posesji. Zmiana nastąpiła 1 stycznia 2008 roku. Podatek od psa został zniesiony, a w jego miejsce istnieje możliwość wprowadzenia fakultatywnej opłaty za posiadanie psa, która uzależniona jest od rady gminy w zakresie jej poboru, wysokości czy terminu płatności. Podatek od psa - ile wynosił? W 2007 roku - przeważnie wynosił 40 zł

W 2013 maksymalna stawka tej opłaty mogła wynosić 119,93 zł

W 2019 górny limit kwoty wynosił ok. 123 zł

W 2020 górny limit podatku od psa wynosi 125,4 zł Kto płaci za posiadanie psa? Podatek od psa płaci każdy, kto ma psa i mieszka w gminie, która ustaliła taką opłatę. W Lubuskiem w 21 miejscach właściciele psów muszą liczyć się z zapłaceniem podatku od psa. W 2019 roku opłata za psa obowiązywała mieszkańców: Kłodawy, Gubina, Pszczewa, Nowej Soli, Kolska, Otynia, Siedliska, Słubic, Lubrzy, Skąpego, Gozdnicy, Żagania, Brzeźnicy, Iłowej, Małomic, Łęknicy, Żar, Brodów, Lubska, Przewozu i Szlichtyngowej. W 2020 roku ma podstawie uchwały w Nowej Soli ustalono roczną stawkę opłaty od posiadania psów ciążącą na osobach fizycznych w wysokości 32,60 zł., od każdego posiadanego psa. Roczną stawkę opłaty w wysokości 50 zł od posiadania jednego psa ustalono w Żarach.**W Gorzowie opłaty za psa nie jest pobierana od kilku lat. ** Jeśli nie jesteś pewny/pewna czy musisz płacić podatek od psa, sprawdź na stronie internetowej gminy. Jeśli w twojej gminie jest opłata za psa – masz obowiązek zapłacić. Czytaj także Oto najmądrzejsze rasy psów Podatek od psa w górę. W 2021 możemy zapłacić więcej Stawkę podatku od psa ustala gmina. Jednak to, ile może wynieść ona maksymalnie- ustala już Ministerstwo Finansów. Informacje o tym zawarte są w obwieszczeniu w sprawie górnych i dolnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. Jak czytamy na stronie ministerstwa, w 2021 roku górny limit stawki podatku od psa wzrośnie. Wynosić będzie on 130,30 zł rocznie za jednego psa. Opłaty lokalne w 2021 r. określona w uchwale rady gminy na 2021 rok: stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 130,30 zł rocznie za jednego psa. Podatek od psa - kto jest zwolniony z opłat? Opłata za posiadanie psa obowiązuje wszystkich właścicieli. Ale są wyjątki. W ustawie zapisano m.in., że opłat zwolnione są osoby niepełnosprawne, korzystające z pomocy psa asystującego. unsplash.com/zdjęcie symboliczne Nie płacisz za 1 psa – jeśli masz: orzeczenie o dowolnym stopniu niepełnosprawności, a twój pies jest psem asystującym

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

więcej niż 65 lat i samodzielnie prowadzisz gospodarstwo domowe

