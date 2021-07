Podpalacz grasuje po podgorzowskiej gminie. Sprawę bada policja, wyznaczono nagrodę za pomoc w jego ujęciu

Pierwszy z serii pożarów wybuchł 22 czerwca. Krótko po północy strażacy zostali wezwani do Ulimia na ul. Granitową, gdzie paliły się samochody. Ogień udało się szybko ugasić. Tego samego dnia palił się barak przy ul. Rubinowej. Ogień został w porę dostrzeżony przez mieszkańców, dzięki czemu strażacy zdołali ugasić pożar, zanim płomienie przeniosły się na pobliski las. To jednak nie wszystko. 24 czerwca doszło do kolejnego pożaru. Po godzinie 22 strażacy odebrali zgłoszenie o pożarze samochodów przy ul. Rubinowej. W tym przypadku płomienie również mogły się przenieść na pobliski las. Ogień w porę ugaszono.