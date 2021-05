Podsumowanie konkursu "Włącz EKO myślenie". Jesteśmy zachwyceni kreatywnością uczestników!

Zasady konkursu były proste: zależało nam na tym, aby nasi Czytelnicy pokazali, jak tchnęli drugie życie w przedmioty, które na pozór mogły wydawać się bezużytecznymi. Kartony, szkło, plastik, stare meble: często te przedmioty wyrzucamy na śmietnik. Co gorsza, w altanach śmietnikowych pojawiają się też odpady, które znaleźć się tam nie powinny! Dlatego też wspólnymi siłami chcieliśmy zainspirować wszystkich do kreatywnego działania, które przełoży się na troskę o nasze środowisko. I... udało się! Efekty konkursu przerosły nasze najśmielsze oczekiwania, a kreatywność naszych Czytelników zasługuje na przyznanie 11 punktów na możliwych 10. Nie wierzycie? Sami się o tym przekonajcie: w galerii przedstawiamy kilka zdjęć najciekawszych prac, jakie do nas trafiły. Częstujcie się, inspirujcie i wprowadźcie do swojego życia te ekorozwiązania.

Jury w składzie: Magda Weidner – zastępca redaktora naczelnego „Gazety Lubuskiej”; Renata Pękala – dyrektor biura reklamy oraz Wioletta Łękowska – kierownik działu sprzedaży podjęło ostateczną decyzję o tym, do kogo trafią trzy główne nagrody (książka „Życie Zero Waste. Żyj bez śmieci i żyj lepiej” oraz vouchery do sklepu Decathlon o wartościach: 700, 500 i 300 zł).

Kto wygrał?

Laureatem konkursu „Włącz EKOmyślenie” został Krzysztof Górski, który zużyte butelki PCV przerobił na karmniki dla ptaków, abażur i klosz do lamp. Od siebie możemy dodać, że pomysł na karmnik jest super, a klosze wyglądają bardzo... stylowo! Zdobywcą drugiego miejsca został Daniel Seredyński, który przesłał nam zdjęcie swojej Ecolampy, którą wykonał z plastikowych rurek hydraulicznych pozostałych po remoncie instalacji wodnej. Cała konstrukcja przypomina siedzącą postać i została wykonana zgodnie z zasadami upcyklingu, czyli twórczym projektowaniem przedmiotów z materiałów wtórnych. Nasze podium zamyka Katarzyna Pyzio za stworzenie kolorowej i w pełni ekologicznej kuchenki do zabaw. Ta różowa kuchenka została wykonana z kartonów, a jej wyposażenie to nadanie drugiego życia innym starym przedmiotom. Przykłady: pokrętła i palniki zrobiono z nakrętek, garnki z pudełek po margarynie, a kran to rączka butelki plastikowej po płynie. Jakby tego było mało, piekarnik jest otwierany, a ściereczki to stare T-shirty.