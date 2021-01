Poetka, której blisko do teatru i kabaretu… W Bibliotece Norwida - Katarzyna Jarosz-Rabiej z nowym tomikiem poezji „Dziewczyna z warkoczem”

Zmarł prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać. Przez dziesięć lat pracował na Uniwersytecie Zielonogórskim

We wtorek 5 stycznia zmarł prof. dr inż. arch. Zbigniew Bać - architekt, nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń studentów, promotor prac dyplomowych i doktorskich. Profesor od 2010 do 2020 roku związany był z Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Miał 90 lat. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 13 stycznia o godzinie 12:00 we Wrocławiu, na cmentarzu przy ul. Bujwida. Kondukt wyruszy sprzed bramy głównej.