Pogoda dla alergików. Jak rozpoznać alergię? Kalendarz pylenia roślin

Jeśli więc zauważyliśmy u siebie niepokojące objawy, powinniśmy najpierw udać się do swojego lekarza rodzinnego, który wstępnie może ocenić, czy mogą one mieć związek z uczuleniem . Wtedy warto udać się do alergologa , który przeprowadzi testy.

CHWASTY - od lipca do października. Chwasty, które mogą uczulać to m.in.:

TRAWY, ZBOŻA – pylą od połowy maja do przełomu lipca i sierpnia. Pyłki pojawiają się w powietrzu w okolicy maja i utrzymują się przez cały okres letni. Największe natężenie pyłków trawy obserwowane jest pod koniec maja, w czerwcu i na początku lipca. W powietrzu znajdują się pyłki traw, szczawiu, babki, komosy . To najsilniejsze czynniki wywołujące alergie wziewne w okresie letnim. Żyto najintensywniej pyli w czerwcu.

W zależności od siły reakcji naszego układu immunologicznego oraz rodzaju alergenów , o sposobie leczenia powinien decydować lekarz alergolog, który dobierze nam odpowiednie leki. Podstawą są leki przeciwhistaminowe, które są dostępne w formie: doustnej, aerozoli do nosa (przy alergicznym nieżycie nosa), kropli do oczu (przy alergicznym zapaleniu spojówek).

U osób dorosłych stosuje się też doustne, oczne lub donosowe leki obkurczające. Wspomagająco - do nosa, jak i do oczu - stosuje się sól fizjologiczną, wody morskiej (do nosa), a także preparaty nawilżające takie jak krople do oczu, żele czy spraye do nosa.

Alergikom poleca się również zabiegi odczulające. Polegają one na wielokrotnym podawaniu coraz większych dawek szczepionki (podskórnie lub podjęzykowo) z alergenem. Jest to proces bardzo długi, bowiem może trwać nawet do pięciu lat. Zazwyczaj potem pacjenci obserwują złagodzenie lub nawet w niektórych przypadkach, ustąpienie objawów.