Pogoń Świebodzin wchodzi na wysokie obroty. Pokonała na wyjeździe Odrę Nietków 4:2. Hat-trick Mateusza Świtały

Gościom ze Świebodzina wystarczyło osiem minut, by odzyskać prowadzenie. Mykola Slobodaniuk dośrodkował z rzutu wolnego z głębi pola, do piłki dopadli naraz Marcin Szymański i Świtała ... Szymański był pewien, że to on strzelił gola, Świtała - że jednak on. Sędzia zapisał trafienie na konto Szymańskiego.

Mirosław Nowakowski: Zostaliśmy sprowadzeni na ziemię

Odra w czterech spotkaniach, rozegranych po przerwie spowodowanej lockdownem, wywalczyła ledwie punkt... - Może to nie jest jakiś kryzys, ale dołek na pewno. Zostaliśmy sprowadzeni na ziemię, i to dosyć pokaźnie. Ale nie ustrzegliśmy się takich kardynalnych błędów, że to po prostu w grupie orlika takich błędów się nie popełnia - skomentował Mirosław Nowakowski, trener Odry. - Przekazałem chłopakom przed chwilą w szatni, co na ten temat sądzę. Ponieważ jesteśmy świeżo po meczu, to jest trochę gorąco. Wydaje mi się, że wróciliśmy do momentów, które występowały, jak graliśmy w lidze okręgowej. Sięgając pamięcią, mieliśmy takie mecze, jak w Konotopie, gdzie przegraliśmy 2:7, jak w Rzeczycy, gdzie przegraliśmy 0:6... I dzisiaj stosunek do tego meczu u moich zawodników był podobny, czyli niektórzy prawdopodobnie wyszli z założenia, że jesteśmy już tak mocnym zespołem, że nie nastawiając się odpowiednio do gry, będziemy w stanie osiągnąć korzystny rezultat.