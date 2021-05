Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Pogromcy dzikich wysypisk sprzątali Dolinę Gęśnika w Zielonej Górze

Śmieci w lesie, parku, czy nad wodą są prawdziwą zmorą. Zostawiają je spacerowicze, grzybiarze, wędkarze. Właśnie takim osobom, które nie dbają o środowisko, pogromcy dzikich wysypisk wypowiedzieli wojnę.



W sobotę, 15 maja, uzbrojeni w rękawiczki i worki na śmieci, pojawili się, aby posprzątać Dolinę Gęśnika. I zaprosili chętnych do udziału w akcji. Tych nie zabrakło.



Ten piękny teren stał się miejscem, gdzie mieszkańcy nielegalnie podrzucają śmieci.



Pomysłodawcą akcji jest zielonogórzanin Tomasz Drużyński. - Razem z przyjaciółmi postanowiliśmy zorganizować grupę pogromców dzikich wysypisk. Można się do nas zapisywać przez nasz fanpage na Facebooku. – zaprasza.



Na pierwszy ogień poszła Dolina Gęśnika, ale pogromcom marzy się, aby była to akcja ogólnopolska. Chcą nie tylko sprzątać, ale tez edukować i piętnować i ścigać tych, którzy myślą, że ze swoim podrzucaniem odpadów są bezkarni.



Podrzucasz śmieci w parku? Nie jesteś anonimowy



Warto pamiętać, że zielonogórskie parki są kontrolowane przez czujne oko kamer monitoringu. Mieszkańcy, którzy podrzucają odpady, nie są więc anonimowi.



Pogromcy chcą też montować w lasach fotopułapki. Tam, gdzie śmieci cyklicznie wracają.



Źródło:x-news



