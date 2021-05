Pogrzeb Zbigniewa Kuczmy odbędzie się w sobotę, 22 maja. Zielonogórski biznesmen i pilot zginął tragicznie w wieku 71 lat

O pogrzebie Zbigniewa Kuczmy poinformował Aeroklub Ziemi Lubuskiej, którego członkiem zielonogórski biznesmen był od około 30 lat. "Marzył o lataniu od dziecka, a niespożyta ener­gia i siła woli pozwoliły Jemu spełniać te marzenia do dziś" - czytamy na facebookowym profilu aeroklubu. Pogrzeb Zbigniewa Kuczmy odbędzie się 22 maja. Uroczystości pogrzebowe rozpocznie msza o godz. 14.00 w kościele w Chynowie. Sam pogrzeb odbędzie się o 15.30 na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej (nowa część przy kaplicy).

Zbigniew Kuczma zginął w tragicznym wypadku, do którego doszło 9 maja na terenie lotniska w Przylepie. Ultralekki samolot, którym wzbił się w powietrze, tuż po starcie miał problemy techniczne. Doświadczony pilot zginął, gdy jego maszyna runęła na ziemię i stanęła w płomieniach. Sprawę wypadku bada prokuratura i komisja badania wypadków lotniczych. Zbigniew Kuczma miał 71 lat. Z zawodu był inżynierem budowlanym. Swoją karierę rozpoczynał w przedsiębiorstwie państwowym, później pracował w prywatnej firmie. W Aeroklubie Ziemi Lubuskiej uzyskał licencję szybowcową i samolotową turystyczną. Posiadał też uprawnienia mechanika samolotowego.

Śmierć Zbigniewa Kuczmy obiła się szerokim echem w całej Polsce. 71-latek był znanym w całym kraju biznesmenem. Przez lata zasiadał w zarządzie firmy Cinkciarz.pl. Jak przypomina portal Businessinsider, w 2015 r. spółka została pierwszym globalnym partnerem Chicago Bulls. Było to głośne wydarzenie w branży polskiego marketingu sportowego. Duża część tego przedsięwzięcia była zasługą Zbigniewa Kuczmy. Cinkciarz.pl jest też sponsorem reprezentacji Walii w piłce nożnej.

Katastrofa samolotu w Przylepie. Co wiadomo o jej przyczynach?

Cinkciarz.pl wśród największych polskich firm

Firma Cinkciarz.pl na przestrzeni lat wspierała polskie drużyny sportowe. Była m. in. głównym sponsorem Falubazu Zielona Góra, sponsorowała również klub koszykarski Zastal Zielona Góra. Co ciekawe, pandemia koronawirusa zaskakująco pozytywnie wpłynęła na wyniki spółki. Na początku 2020 r. ruch na stronie Cinkciarz.pl był aż o połowę większy, niż w porównywalnym okresie 2019 r. W 2021 r. Cinkciarz.pl zajął 4 miejsce w najnowszej edycji Listy 200 Największych Polskich Firm 2021 „Wprost”, awansując o cztery pozycje w porównaniu do 2020 r. Kolejny raz z rzędu został również najwyżej sklasyfikowaną polską firmą prywatną.