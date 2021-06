Polana ogniskowa na Wzgórzach Piastowskich w Zielonej Górze zdewastowana. Ktoś wyciął młode drzewa, porozrzucał śmieci Leszek Kalinowski

To już kolejny przykład wandalizmu w tym miejscu. Polana ogniskowa na Wzgórzach Piastowskich została zdewastowana. Ktoś ściął siekierą drzewka, porozrzucał śmieci… By więcej nie dochodziło do takich sytuacji, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zamontuje tam fotopułapkę.