Pol’and’Rock do Kostrzyna wróci nieprędko, jeśli w ogóle. Jurek Owsiak o problemach z organizacją festiwalu w Kostrzynie

Przypomnijmy, że ze względu na sytuację epidemiologiczną i obowiązujące obostrzenia, Pol’and’Rock Festiwal 2021 zostanie zorganizowany na lotnisku Makowice-Płoty (woj. zachodniopomorskie). Oznacza to, że po 16 latach impreza opuszcza Kostrzyn nad Odrą. W imprezie koło Płotów będzie mogło wziąć udział 20 tys. osób ze specjalnymi wejściówkami i w reżimie sanitarnym.

Pol'and'Rock - jeśli nie w Kostrzynie, to gdzie?

Wielu uczestników festiwalu pisało wprost, że nie wyobraża sobie innego miejsca na organizację Pol’and’Rock Festiwalu, niż Kostrzyn nad Odrą. To głównie w ich stronę skierował swoje słowa Jurek Owsiak.

Może to zdarzyć się nieprędko, gdyż w tym roku obywa się tam przebudowa mostu kolejowego, w przyszłym roku przebudowa obwodnicy, co bardzo utrudni komunikację festiwalową – pisze szef fundacji WOŚP.

Podwyższone ryzyko zniechęciło Jurka Owsiaka

Owsiak przypomina również, że przez cztery lata pod rząd festiwal otrzymywał status imprezy o podwyższonym ryzyku. Szef WOŚP wbił przy tym szpilkę kostrzyńskim urzędnikom. „Rok w rok bez najmniejszego niestety protestu ze strony Urzędu Miasta Kostrzyn, który to wydaje taką ostateczną decyzję” – pisze Owsiak. Decyzję o uznaniu Pol’and’Rock Festiwalu za imprezę o podwyższonym ryzyku wydawała policja. Przypomnijmy, że burmistrz Kostrzyna wielokrotnie podkreślał, że nie jest w stanie podjąć innej decyzji. – Jeśli decyzja o podwyższonym ryzyku zapadła, to trzeba się do niej dostosować – komentował kilka lat z rzędu włodarz Kostrzyna.