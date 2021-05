Pol'and'Rock Festiwal 2021 wyprowadza się z Kostrzyna. Na jak długo? Czy Najpiękniejszy Festiwal Świata jeszcze do nas wróci?

Pol'and'Rock wróci do Kostrzyna?

Jaka będzie przyszłość Po'and'Rock Festiwalu? Czy impreza wróci do Kostrzyna nad Odrą w przyszłym roku? - O tym jeszcze nie rozmawialiśmy - przyznaje burmistrz miasta. - Mam nadzieję, że po pandemii nadal będziemy w kontakcie z organizatorami Pol'and'Rocka. Jednak moim zdaniem nie można tu mówić o "przeniesieniu" festiwalu, bo jeszcze raz podkreślam, w obecnej sytuacji takiej imprezy masowej po prostu zrobić się nie da! To, co jest od 16 lat w Kostrzynie, to zupełnie co innego niż to, co ma być w Płotach - na terenie płaskim, z wejściówkami, z maskami na twarzach. Nie odbieramy tego, co będzie się działo w Płotach, jako przeniesienie festiwalu z Kostrzyna, tylko zorganizowanie czegoś dla ludzi w warunkach pandemii. Ten teren po prostu lepiej nadaje się do tego niż kostrzyńskie pola - tłumaczy włodarz Kostrzyna nad Odrą i dodaje, że miasto nigdy nie miało obiecywanego festiwalu na stałe.