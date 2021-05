Policja ma wolne etaty i czeka na chętnych do służby. Jakie są wymagania i ile można zarobić?

Z pewnością to wymagająca misja, która kosztuje wiele wyrzeczeń nie tylko samych zainteresowanych, ale i ich rodziny. Ale to także gwarancja realizowania swoich pasji, którą jest pomoc innym i zwalczanie wszelkich mechanizmów przestępczych. Można realizować dużo pożytecznych zadań, które mają jeden wspólny cel - reagowanie na wszelkie formy łamania prawa - mówi Marcin Maludy, rzecznik Lubuskiej Policji.

Kandydaci do pracy muszą wykazać się tężyzną fizyczną oraz nieposzlakowaną opinią i co najmniej średnim wykształceniem. Jakie jeszcze wymagania trzeba spełnić?

Jakie są kolejne etapy naboru?

Następnie kandydata czeka postępowanie kwalifikacyjne, które obejmuje takie etapy jak:

test wiedzy ogólnej

test sprawności fizycznej

badania psychologiczne

rozmowa kwalifikacyjna

Test sprawnościowy to jeden z najważniejszych elementów egzaminu, jaki muszą zdać kandydaci na policjantów. Poprzeczka dla przyszłych stróżów prawa jest zawieszona bardzo wysoko, bo tor przeszkód trzeba pokonać w nie więcej niż minutę i czterdzieści jeden sekund. To spore wyzwanie, dlatego policja organizuje specjalne treningi, podczas których można przygotować się do oficjalnego sprawdzianu i pod okiem trenerów poznać techniki pokonywania poszczególnych elementów toru. To między innymi skok przez kozła, bieg przez płotki, przenoszenie manekina oraz bieg wahadłowy.