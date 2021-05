Policja poszukuje dwóch nastolatków. Zaginęli w poniedziałek, 10 maja. Mają 13 i 15 lat. Ostatni raz byli widziani w miejscowości Ledno

Dwóch chłopców zaginęło w okolicy Ledna

We wtorkowy poranek zielonogórska policja wystosowała do mediów pilny komunikat. Chodzi o dwóch nastolatków, którzy zaginęli w poniedziałek, 10 maja. To Filip Pasiewicz w wieku 13 lat i Marek Gawryszak w wieku 15 lat. - Zgłoszenie o zaginięciu chłopców otrzymaliśmy w poniedziałek przed godziną 22. Od razu ruszyły ich poszukiwania. Policjantom w poszukiwaniach pomagają strażacy. Na miejsce leci też śmigłowiec z Łodzi, z którego pokładu będą prowadzone poszukiwania z powietrza - mówi Małgorzata Stanisławska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Przeczesywane są m. in. pola, łąki i lasy w okolicy miejscowości Ledno.