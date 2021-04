Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Policjanci zatrzymali handlarza narkotyków w centrum Zielonej Góry

30-letni mężczyzna podejrzany o handel narkotykami został zatrzymany w Zielonej Górze. Trafił do aresztu.



Wideo: Zatrzymanie podejrzanego o handel narkotykami





Mężczyzna został zatrzymany w czwartek, 15 kwietnia, na jednej z ulic w centrum miasta, zaraz po tym jak opuścił magazyn znajdujący się przy tej ulicy. Po przeszukaniu magazynu policjanci znaleźli prawie ćwierć kilograma marihuany, 85 tabletek ecstasy, a także inne substancje psychoaktywne, w tym kokainę. Zabezpieczyli także trzy wagi elektroniczne i ok. 2 tysiące złotych.



Zatrzymany 30-latek był wcześniej notowany za przestępstwa narkotykowe. Usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz przygotowania do wprowadzania tych substancji do obrotu. Za te przestępstwa według Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata.



Sąd Rejonowy w Zielonej Górze zdecydował o aresztowaniu 30-latka na 2 miesiące. W tej sprawie prowadzone jest śledztwo prokuratorskie.