Policjant z Zielonej Góry podczas podróży poślubnej zatrzymał pijanego kierowcę. Mężczyzna miał 3,5 promila alkoholu

- Zielonogórski policjant, który ma ponad 6-letnie doświadczenie w służbie, zareagował natychmiast. Zbliżył się do tego samochodu, światłami dawał znać kierującemu, że ma zjechać na pas awaryjny. Kierujący Volkswagenem po około 200 metrach zatrzymał się na pasie awaryjnym. Sierżant Witt podszedł do samochodu i zauważył, że w środku jest tylko kierujący. Poprosił o opuszczenie szyby i zapytał, czy mężczyzna dobrze się czuje, w odpowiedzi usłyszał niewyraźną bełkotliwą odpowiedź i poczuł silną woń alkoholu - przekazuje podinsp. Małgorzata Barska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Około godziny 16.00 na autostradzie A6 pod Szczecinem sierżant Szymon Witt zauważył dziwnie poruszający się samochód Volkswagen Passat. Pojazd zmieniał pasy, nie używał kierunkowskazów, zajeżdżał innym kierującym drogę, zmuszając do hamowania – jazda była wyjątkowo niebezpieczna.

Miał 3,5 promila alkoholu!

W tym czasie żona policjanta dzwoniła na numer alarmowy 112, informując o zdarzeniu. Sierżant Witt przedstawił się i poinformował mężczyznę, że jest policjantem. Polecił mu zgasić silnik i wyjąć kluczyki ze stacyjki. Okazało się, że musiał zrobić to sam, jak również zaciągnąć hamulec ręczny – nietrzeźwy mężczyzna zdawał się nie rozumieć, co mówi do niego policjant.

Po kilkunastu minutach na miejsce przyjechał patrol z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Umundurowani policjanci wylegitymowali mężczyznę i sprawdzili stan trzeźwości. Kierującym okazał się 55-letni obywatel Ukrainy, który miał w organizmie ponad 3,5 promila alkoholu!