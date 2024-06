Policyjna eskorta do zielonogórskiego szpitala przez dwa powiaty

Na sygnale do szpitala

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 2 czerwca. Do policjantów kontrolujących prędkości w miejscowości Pław w powiecie krośnieńskim podjechała kobieta i poprosiła o pomoc w dotarciu do Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze. Jej dziecko miało 40-stopniową gorączką i pilnie potrzebowało interwencji medycznej.

- Aspirant Marcin Kaczyński oraz starszy aspirant Adrian Kowalczyk niezwłocznie podjęli decyzję o udzieleniu pomocy i po poinformowaniu dyżurnego jednostki o podjętej eskorcie ruszyli w kierunku Zielonej Góry – informuje komisarz Justyna Kulka z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim. - Policjanci na sygnale eskortowali kobietą, której udało się szybko i bezpiecznie dotrzeć do szpitala.