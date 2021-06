Policyjni kontrterroryści strzelali ze śmigłowca. Zobaczcie zdjęcia i film!

Lubuscy kontrterroryści

Biorą udział w spektakularnych akcjach z zatrzymaniem najgroźniejszych przestępców, którzy w desperacji połączonej z szaleństwem- często z wykorzystaniem broni- są zdolni do zamachu na czyjeś zdrowie i życie. Ich główne zadania to prowadzenie działań bojowych oraz rozpoznawczych, zmierzających do likwidowania zamachów terrorystycznych, a także przeciwdziałanie zdarzeniom o takim charakterze, prowadzenie działań wymagających użycia specjalistycznych sił i środków lub stosowania specjalnej taktyki działania, a także wspieranie działań innych jednostek Policji w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających określonych kwalifikacji i umiejętności.

Dlatego muszą być perfekcyjnie przygotowanie do takich sytuacji. Aby tak się stało codzienna służba musi mijać pod znakiem nieustających ćwiczeń doskonalących i tak już wysokie umiejętności.

