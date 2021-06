Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Policyjny dron w akcji. Na celowniku kierujący hulajnogami

Zielonogórscy policjanci coraz częściej używają drona do kontrolowania przestrzegania przepisów przez uczestników ruchu drogowego.



W czwartek, 17 czerwca, szczególną uwagę poświęcili osobom poruszającym się na hulajnogach, co miało związek z wprowadzonymi niedawno przepisami dotyczącymi użytkowania tego rodzaju środka lokomocji.



Jak informuje podinsp. Małgorzata Stanisławska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, kilka osób przechodziło lub przejeżdżało przez przejścia na czerwonym świetle, co nie uszło uwadze operatorów drona. Natomiast kierujący samochodami osobowymi nie zatrzymywali się przed przejściem dla pieszych, na tak zwanej zielonej strzałce.



Policjanci podkreślają, że bardzo ważne jest, czy osoby poruszając się na hulajnogach, korzystają z właściwych części drogi, poruszają się z dozwoloną prędkością, a na chodniku lub drodze dla pieszych ustępują pierwszeństwa pieszemu oraz czy nie utrudniają im poruszania.



Podczas kontroli policjanci sprawdzają dokumenty i posiadanie wymaganych uprawnień, a także w wielu przypadkach stan trzeźwości kierujących. Z pewnością zatrzymany do kontroli zostanie kierujący, który będzie przewoził hulajnogą inną osobę, zwierzę lub jakikolwiek ładunek.



Wideo: Nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych. "Pomysłodawcy nie bardzo mieli o tym pojęcie"



Źródło:TVN Turbo/x-news