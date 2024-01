Tymczasem, praca dziennikarzy poza stolicą nie należy do najłatwiejszych. Co ważne, w relacjach polityków z niewygodnymi dziennikarzami, ci pierwsi z rzadka używają skalpela, częściej sięgając po przysłowiowego bejsbola. W najlepszym wypadku parlamentarzyści, marszałkowie, prezydenci i burmistrzowie, a nawet wójtowie, odmawiają wypowiedzi oraz blokują dostęp do informacji publicznych. Nie zapraszają na wydarzenia i konferencje prasowe, albo zakazują rzecznikom rozmowy z „niepokornymi”. Bywa, że blokują dostęp do publicznych kont w mediach społecznościowych. Potrafią też wstrzymać płatne ogłoszenia urzędowe, a nawet namówić lokalnych biznesmenów do zaprzestania wykupywania reklam.

Od kilku lat, dużą popularnością cieszy się wykorzystywanie przeciw mediom Kodeksu karnego, a dokładniej przepisów o zniesławienie. Politycy bardzo nie lubią, gdy na ich terenie, gdzie chcieliby się czuć komfortowo i poza społeczną kontrolą, ktokolwiek patrzy im na ręce. Sympatia do dziennikarzy kończy się tam, gdzie rozpoczyna krytyka przedstawicieli władzy. Bo w opinii polityków na tzw. prowincji jest tak, że krytykować można władze w Warszawie i w mediach ogólnopolskich, ale nie należy tej praktyki przenosić niżej, gdzie uchodzić powinno więcej i nic do tego lokalnym mediom.