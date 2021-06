Politycy Platformy tłumaczą się z nieudanych negocjacji Daniel Sawicki

Politycy PO wyjaśniają, dlaczego do województwa lubuskiego nie trafi więcej unijnych pieniędzy. archiwum

Czy prawda jest trywialnie prosta i kilkadziesiąt milionów euro straciliśmy tylko przez to, że ktoś zapomniał, albo pokpił i nie wysłał listy z zadaniami do oceny w ministerstwie? Jeśli to prawda, to jest to po prostu skandal i świadome działanie na szkodę regionu. Najważniejsi urzędnicy marszałkowscy z Elżbietą Polak na czele twierdzą jednak, że jest inaczej i atakują lokalnych polityków Prawa i Sprawiedliwości za brak lobbingu. Można więc zadać pytanie: czy urzędnicy zwrócili się kiedykolwiek o pomoc w pozyskaniu kasy dla województwa?