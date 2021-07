Polityczne działanie koalicji, jest działaniem ze szkodą dla regionu

Jak skomentuje pan rozstrzygnięcie w sprawie podziału unijnych środków dla województw i fakt ostatniego miejsca Lubuskiego?

Mleko się rozlało i tak naprawdę nic więcej nie wskóramy. Rzeczywiście liczyliśmy, że do koszyka RPO, który wstępnie został ustalony na 737 mln euro, dorzuci się jeszcze ok 170 mln. Niestety tak się nie stało. Chyba rzeczywiście zarząd województwa przespał sprawę. Projekty zadań zostały zgłoszone rzutem na taśmę. Przesłano je dopiero 22 czerwca, a dzień później ogłoszono wyniki. Tymczasem każdy projekt wymaga analizy i dziwnym byłoby gdyby decyzja była podejmowana bez refleksji.

Jak oszacować straty?

Warto się zastanowić nad skalą. To jest 120 mln euro, czyli gdyby porównać, to roczny budżet województwa wymkną nam się z szuflady. Natomiast zdefiniowanych potrzeb jest naprawdę dużo. Po to przyjęliśmy strategię rozwoju województwa lubuskiego, by zdefiniować tam najważniejsze cele. Mnie zastanowił fakt, że w tym wykazie najważniejszych zadań nie przewidziano realizacji obwodnicy zachodniej Zielonej Góry, o której minister Buda wyraźnie mówił, że jest to również inwestycja w interesie rządu. Dziwię się, że marszałek nie chce wykorzystać takiej sytuacji, gdzie ktoś kładzie kasę na stół po to, żeby zrealizować naprawdę ważne zadania. Tym bardziej, że są kompatybilne z innymi, które już się zrealizowało lub realizuje.